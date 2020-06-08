ADANA Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı

Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktıADANA'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor.

08.06.2020 02:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 02:22
Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı
ADANA'da asker uğurlaması nedeniyle otogarda oluşan kalabalığın önlenmesi için vatandaşlar, kontrollü şekilde içeriye alınıyor. Sadece askere gidecek gençler ve aile bireyleri içeriye alınmasına rağmen, küçük çaplı kalabalıkların oluştuğu peronlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.
2000 doğumlu gençlerin askere alındığı bugünlerde, Adana Otogarı ve çevresinde özellikle akşam saatlerinde büyük kalabalıklar oluşuyor. Bu kalabalığın önlenmesi için sıkı denetimler yapılmasına rağmen, birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Vatani görevini yapacak gençler, birliklerine teslim olmak için aileleri ve yakınlarıyla Adana Merkez Otogarı'na geldi. Polis tarafından kontrollü şekilde peronlara yalnız askere giden gençler ve yakınları alındı. Arkadaşlarıyla otogar girişinde vedalaşan gençlerin aileleri ile peronlara geçişlerine izin verildi.
TEDBİRLERE RAĞMEN PERONDA KLASİK ASKER UĞURLAMASI YAPILDI
Peronlarda oluşan küçük çaplı kalabalıkta vatandaşların birbirlerine çok yakın durduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. denetimlere rağmen peronlara girmeyi başaran birçok genç, askere uğurlayacakları arkadaş ya da yakınlarına havaya atıp tutarak, mesafeyi tamamen ortadan kaldırdı.
Oğullarını askere uğurlayan Fadime ve Emin Uludağ çifti, tedbirlerini alarak otogara geldiklerini söyledi. Otogar içerisinde askere gidecek kişileri omuzlarına alıp slogan atan vatandaşlar, daha sonra askerin içinde bulunduğu ve hareket otobüsü durdurup İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar askere gidecek yakınlarının otobüsü hareket etmesinin ardından otogardan ayrıldı. ADANA Asker uğurlamasında tedbirlere rağmen sosyal mesafe ortadan kalktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Güncel, Haber

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