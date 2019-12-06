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Adana askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu

Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları olduAdana'nın Pozantı ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.

06.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:00
Askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu
Adana'nın ilçesinde dünya evine giren jandarma personeli çift, nikah törenine askeri kamuflajla katıldı.
Konya'da Sekçuk Üniversitesi'nde 5 yıl önce öğrenim görürken tanışan Hasan Sayım ve Arzu Sayım, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çanakkale'nin Ayvacık İlçe Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan gelin Arzu Sayım ile Osmaniye'nin Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan damat Hasan Sayım'ın, Pozantı Belediyesi'nde nikahı kıyıldı.
KAMUFLAJLA KATILDILAR
Jandarma personeli olan Sayım çifti, askeri kamuflaj giyerek nikah koltuğuna oturdu. Çiftlerin nikahını kıyan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, böylesine onurlu bir görevi yürüten çiftin nikahını kıymaktan son derece gurur duyduğunu söyledi. Başkan Çay, çifte mutluluklar diledi.
Adana askeri kamuflajları gelinlik ve damatlıkları oldu

Jandarma, Pozantı, Güncel

Kaynak: DHA


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