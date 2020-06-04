ADANA Astsubay, memleketine giderken kazada öldü

Astsubay, memleketine giderken kazada öldüADANA'nın İmamoğlu ilçesi olan memleketine, görevli olduğu Niğde'den izin alıp yola çıkan astsubay Murat Özdemir (29), otomobille yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

04.06.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:51
Astsubay, memleketine giderken kazada öldü
ADANA'nın İmamoğlu ilçesi olan memleketine, görevli olduğu Niğde'den izin alıp yola çıkan astsubay Murat Özdemir (29), otomobille yaptığı kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Adana- İmamoğlu yolunda meydana geldi. Niğde'de astsubay olarak görev yapan Murat Özdemir, izin alarak, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesine gitmek için yola çıktı. Özdemir'in yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki traktörün römorkuna çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Özdemir, hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Özdemir'in cansız bedenini İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ADANA Astsubay, memleketine giderken kazada öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: İmamoğlu, Adana, Güncel, Haber

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