ADANA Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldü

Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldüADANA'nın Kozan ilçesinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için Bucak Cennet Vadisi'ne gelen 7 yaşındaki Hamza Korkmaz'ın ayağına midibüsten inerken koltuğun vidası saplandı.

02.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:59
Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde ailesi ile birlikte piknik yapmak için Bucak Cennet Vadisi'ne gelen 7 yaşındaki Hamza Korkmaz'ın ayağına midibüsten inerken koltuğun vidası saplandı. İtfaiye ekipleri koltuk demirini keserek yaralı çocuğu kurtardı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Çukurköprü Mahallesi'nde oturan Hamza Korkmaz, ailesi ile birlikte kendilerine ait midibüsle piknik yapmak için Adana'nın Kozan ilçesindeki Bucak Cennet Vadisi'ne gitmek üzere yola çıktı. Piknik alanına geldiklerinde midibüsten inmek istediği sırada Korkmaz'ın ayağına koltuğun sabitlenmesini sağlayan vida battı. Acı içinde kıvranın küçük çocuğu gören aile 112 sağlık ekibi ile itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vidayı çıkaramayınca koltuk demirini keserek yaralı çocuğu kurtardı. Sedye ile ambulansa alınan Korkmaz'ın, kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleyle ayağındaki vida çıkarıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ADANA Ayağına vida batan çocuk, koltuk demiri kesilerek hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Adana, Kozan, Güncel, Haber
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