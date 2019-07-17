17.07.2019 12:13
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ADANA AYHAN BARUT, ÖDENMEYEN PAMUK PRİMLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, primlerinin yüzde 30'u hala ödenmeyen pamuk üreticilerinin feryadını Meclis'e taşıdı.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, primlerinin yüzde 30'u hala ödenmeyen pamuk üreticilerinin feryadını Meclis'e taşıdı. Stratejik bir ürün olan pamukta Türkiye'nin dışa bağımlı olduğuna dikkat çeken Barut, Pamuk üretimi ve üreticisinin desteklenmesi gerekirken 650-700 kilogram olan dönüm başına desteklemeyi 500 kilograma düşürerek üreticiyi mağdur ettiler. Bu yetmezmiş gibi pamuk primlerinin yüzde 70'ini ödeyip kalan yüzde 30'unu ise hala ödemediler. Feryat eden çiftçinin primlerini derhal ödeyin dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) pamuk üreticilerinin sorunlarını anlatıp çözüm önerilerini paylaşan Ayhan Barut, Hepimizin 'beyaz altın' olarak bildiği pamuk, 30'dan fazla işkolunun hammadesidir. Ancak stratejik bir ürün olan pamukta da net ithalatçı haline geldik. Ülkemizde geçen sezon yaklaşık 1 milyon tonluk bir pamuk üretimi gerçekleşti. Türkiye'nin yaklaşık yıllık 1.5 milyon tonluk pamuk tüketimi olduğu düşünüldüğünde aradaki 500 bin tonluk farkı ithal ediyoruz. 2018'de yaklaşık 620 bin ton ithalat yaptık ve bunun için 1 milyar 150 milyon Dolar dışarıya para ödendi diye konuştu. ADANA AYHAN BARUT, ÖDENMEYEN PAMUK PRİMLERİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI
Kaynak: DHA
Ayhan Barut, Türkiye, Adana, Güncel

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