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ADANA Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı

Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladıAdana'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.

18.08.2019 12:29
ADANA Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı
Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı
Adana'da babasından boşandığı için annesini tabancayla yaralayan ve farklı suçlardan hakkında 3 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ömer B. (20) yakalandı.
Olay, 25 Temmuz'da Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Ömer B., babasından boşanan annesi Arzu K.'yi (38) tabancayla yaralayıp kaçtı. Olayın ardından polis, şüpheliyi Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen Ömer B.'nin olaydan sonra 2 eve pompalı tüfekle ateş ettiği ve 'yaralama, mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.
Ömer B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ADANA Babasından boşanan annesini tabancayla yaraladı

Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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