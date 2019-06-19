19.06.2019 10:10
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ADANA BAGAJDAKİ KRİKOYU ALIP, OTOMOBİLİN DÖRT LASTİĞİNİ ÇALDILAR

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı.

Adana'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki otomobilin 4 lastiğini çaldı. Şüphelilerin otomobilin bagaj kapağının kilidini patlatıp, aracın kendi krikosuyla hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit edildi.
Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76008 sokakta meydana geldi. Bir güvenlik sistemi şirketinde çalışan Muhammet Mustafa Türel (23), sabah uyanıp evinin penceresinden dışarı baktığında park halindeki otomobilinin 4 lastiğinin üzerinde olmadığını fark etti. Otomobilinin yanına geldiğinde lastiklerinin çalındığını fark eden Türel, durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede hırsızlık şüphelilerinin önce otomobilin bagaj kilidini patlattığını, ardından da lastikleri çaldığını tespit etti. Otomobili yaklaşık 2 ay önce aldığını belirten Türel, Akşam saat 20.30'da işten geldim, aracı park ettim. Sabah pencereleri kapatmak için baktığım zaman bu şekildeydi araç. Gelip kontrolünü yaptığımda, yapabileceğim bir şey yoktu dedi.
Hırsızlı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.ADANA BAGAJDAKİ KRİKOYU ALIP, OTOMOBİLİN DÖRT LASTİĞİNİ ÇALDILAR
Kaynak: DHA
Seyhan, Sabah, Adana, Güncel

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