Haberler » Güncel » Adana Bahçeşehir Koleji'nden AA'ya ziyaret - Haber

Adana Bahçeşehir Koleji'nden AA'ya ziyaret

Adana Bahçeşehir Koleji Yerleşke Müdürü Hakan Gediktaş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:28Adana Bahçeşehir Koleji'nden AA'ya ziyaret
Bahçeşehir Koleji Yerleşke Müdürü Hakan Gediktaş, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Gediktaş, öğretmen Yılmaz Özkaya ve iki öğrenciyle AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'e ziyarette bulundu.
Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Gediktaş, "Yok birbirimizden farkımız" sosyal sorumluluk projesi kapsamında hedef il olarak belirledikleri 'de eğitime çeşitli destekler verdiklerini belirtti.
Geçen yıl veli-öğrenci-öğretmen ve okul olarak topladıkları 400 montu 12 okulda ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttıklarını ifade eden Gediktaş, bu yılda Hakkari'de yaklaşık 400 öğrenci ile STEM, robotik kodlama çalıştayı yaptıklarını, robotik kodlama atölyesi kurduklarını söyledi.
Hakkari BİLSEM'de kurulan robotik-kodlama atölyesinin tüm masraflarını Adana Bahçeşehir Koleji tarafından karşılandığını kaydeden Gediktaş, atölyenin kurulumunu saglamak için Adana'dan Hakkari'ye giden Bahçeşehirli öğretmenlerinin yaklaşık 400 öğrencinin katılımıyla da ilk STEM-Robotik-Kodlama çalıştayını da gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gediktaş, Hakkari'de yine belirlenen bir okula 400 mont göndermeyi, STEM çalıştayı yapmayı ve oradan gelecek 10 kız 20 öğrenciyi Adana'da misafir etmeyi amaçladıklarını belirtti.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Gediktaş'a bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Hakkari, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:09 Üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan sevgililer adliyede - Haber
16:08 Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet (1) - Haber
16:08 Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı - Haber
16:04 ABD İstanbul Başkansolosu'ndan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret - Haber
16:04 Bülent Turan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ziyaret - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:12:35