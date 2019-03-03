Adana Bakan Ersoy 2023'te Hedef 70 Milyon Turist

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 hedefleri kapsamında Türkiye'de yılda 70 milyonu aşkın turisti ağırlamayı hedeflediklerini belirterek, 'Bu sayılara hızlı ve rahat şekilde ulaşmak için turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyorö dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile Yeni Müze Kompleksi'nde incelemelerde bulunup eserler hakkında bilgiler aldı. Adana'nın kültürel ve arkeolojik potansiyelinin yanı sıra deniz-kum-güneş turizmi potansiyeli üzerine çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Mehmet Nuri Ersoy, gelecek ay kıyı bandından incelemelerde bulunacaklarını belirterek, 'İnşallah Adana da ciddi şekilde turizm potansiyelini ve turizm gelirlerini artıracakö dedi.YENİ BİR STRATEJİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZBakan Ersoy, daha önce 50 milyon turist hedefini revize ederek 70 milyona yükselttiklerine vurgu yaparak, 'Hedefimiz tabii ki bu rakamı daha da artırmak çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi. Bu sayılara hızlı ve rahat şekilde ulaşmak için turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor. Bu bağlamda potansiyeli olan şehirlerimizi gezerek başta yerel idarelerdeki milletvekillerimizden, valilerimizden, yerel idarecilerimizden fikir, görüş ve stratejiler alıyoruz. Biz de bakanlığımızca kendi stratejilerimizi katarak başta 2023 olmak üzere daha ileri tarihlere kadar uzayabilecek yeni bir strateji oluşturmak istiyoruzö diye konuştu.