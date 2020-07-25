ADANA Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı

Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde Adana'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ve kent protokolü katıldı. Bakan Soylu'nun toplantının ardından Mersin'de güvenlik toplantısına geçeceği öğrenildi.