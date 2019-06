ADANA Baklavacıların yoğun bayram mesaisi

Kaynak: DHA

Baklavacıların yoğun bayram mesaisi Adana 'da Ramazan Bayramı 'na hazırlık yapan baklava üreticileri, siparişlerin yüzde 70 artması nedeniyle her gün 18 saat çalışarak günde ortalama 1,5 - 2 ton baklava üretiyor.Adana'da ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı nedeniyle baklavaya yoğun talep olduğunu kaydetti. Siparişlerin yüzde 70 arttığını kaydeden Mehmet Tekin, Bayram nedeniyle gece 24.00'te başladığımız mesaimizi akşam 1900'a kadar sürdürüyoruz. Biraz dinlenip tekrar üretime başlıyoruz. Günde yaklaşık 1.5-2 ton üretimimiz varö dedi.YEMEDEN ÖNCE KOKLAYACAĞIZKaliteli baklavanın ortalama 70 TL'den başladığını kaydeden Tekin, Baklavanın fiyatını fıstık ve kaliteli yağ belirliyor. Fıstığın kaliteli olup olmadığını renginden anlayabilirsiniz. Kullandığımız yağ da, sade yağ. Tereyağından ayrıltılmış bir yağdır. 1 kilodan 300 gram çıkar. Sade yağın kilosu da 70 TL'den satılır, çok özel bir yağdır. Kesinlikle baklavayı yemeden önce koklayacağız, fıstığın parlamasını göreceğiz. Taze baklava altı parlak şekilde olur. Ses de her zaman önemlidir. Çatalı, bıçağı değdirdiğiniz an gelen çıtırtı önemlidirö diye konuştu.