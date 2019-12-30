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Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek

Adana Balkan Boşnak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Züleyha Özbek seçildi.

30.12.2019 14:27 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:32 Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneğinin yeni başkanı Züleyha Özbek
Balkan Boşnak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Züleyha Özbek seçildi.

Züleyha Özbek, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız değerler noktasında, hem güçlü Türkiye, hem güçlü bir Adana, hem de burada yaşayan Balkan Boşnak Türkleri olarak memleketimizin gelenek görenek kültürel değerlerimizi yitirmeden yaşamak yaşatmak pek tabi iyi ve kötü günde birbirlerimize yardımlaşma ve dayanışma ile örnek olan çalışmanın devamı için el birliğiyle daha çok gayret içerisinde olacağız" dedi.

Adana Boşnak Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Züleyha Özbek, Melih Dizdar, Güliz Yenialaca, Levent Sertkaya, Faruk Koçer, Nevin Çelik, Mehmet Gökberk, Müjdat Alkan, Metin Kala, Yiğit Onat, Nigar Özlü, Buğrahan Duru, İsmet Gül, Seda Erdoğan, Semih Dizdar, Mehmet Erat, Selma Uslu ve Hüseyin Atasal. Denetim Kurulu; Gökhan Göker, Nesrin Aslan, Adnan Tuna, Zeynep Yüksek, İzzet Gültekin ve Başak İnip." - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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