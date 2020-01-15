Haberler » Güncel » Adana bankaya giren zanlı paraları bir türlü bulamadım - Haber

Adana bankaya giren zanlı paraları bir türlü bulamadım

Bankaya giren zanlı Paraları bir türlü bulamadımADANA'da, bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra, alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan Hasan T. (33), tutuklandı.

15.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:54
Bankaya giren zanlı Paraları bir türlü bulamadım
ADANA'da, bir banka şubesine havalandırma penceresinden girdikten sonra, alarm çalınca paniğe kapılarak kaçmaya çalışan ve polis tarafından yakalanan Hasan T. (33), tutuklandı. Hasan T. sorgusunda, Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım dedi.
Olay, dün 04.00 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya havalandırma penceresinden giren hırsız, alarm çalınca paniğe kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, banka yetkilileri de güvenlik kamerasından içeride bir kişinin olduğunu belirledi. Ekipler, binanın etrafını sardı.
TESLİM OLDU
Bankanın kapıları kilitli olduğu için binanın çatısına çıkan Hasan T., kaçacak yerinin olmadığını fark edince, yan taraftaki başka bir iş yerinin çatısına geçip, buradan da zemine atlayarak polise teslim oldu. Hasan T., ilk ifadesinde, Paraları bir türlü bulamadım, alarm çalınca panikleyip aşağı atladım dedi. Hasan T., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana bankaya giren zanlı paraları bir türlü bulamadım

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:18  "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular başladı - Haber
14:18  TED'den eğitimde "Akreditasyon ve Danışmanlık Projesi" - Haber
14:17  Türk Eğitim Derneği'nden okullara "akreditasyon ve danışmanlık" - Haber
14:17  Troya Müzesi'nde "Müzede Selfie Günü" etkinliği yapıldı - Haber
14:11  Tebük'e kar yağdı, develer ve koyunlar karda yürüdü - Haber
12:43  PKK yandaşları polis kıyafeti giyerek 13 yaşındaki kızı kaçırıp terör örgütüne satmış - Haber
12:07  Türkiye, Bulgaristan'ın ardından Avrupa'da en çok sigara tüketilen ikinci ülke oldu - Haber
12:00  Polise mukavemet gösterdiği için 40 yıl hapsi istenen sanıklar medyayı suçladı - Haber
09:13  Belediye ekipleri bir evden 20 ton çöp çıkardı - Haber
08:25  Kabristanda yönleri farklı yerlere bakan mezarları görenler şaşırıyor - Haber
15.01.2020 14:18:31