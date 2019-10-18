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Adana barış pınarı harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek

Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destekYüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 100 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldi.

18.10.2019 18:31
Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 100 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldi. Başkan Kocaispir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sayesinde toplumun tüm kesiminin bir araya geldiğini belirterek, terörden temizlenen bölgeye Suriyelilerin yerleştirileceğini söyledi.
Başkan Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 100 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle Yüreğir ilçesindeki Hayme Ana Konağı'nda düzenlenen kahvaltıda konuştu. TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan Kocaispir, harekat sayesinde toplumun tüm kesiminin bir araya gelerek tek vücut haline geldiğini söyledi. Millet olarak hiçbir zaman kan dökülmesini, sivillerin ölmesini istemediklerini kaydeden Kocaispir, 'Fakat hepimiz biliyoruz ki burada esas konu devletimizin ve milletimizin bekasıdır. Burada hedef PKKPYD, DEAŞ adı her neyse ne olduğu belirsiz terör örgütlerini tasfiye etmek, burada barış, güven ortamını oluşturmak ve 7 yıldan beri misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı buralara yerleştirmektirö diye konuştu.
Görevi boyunca hiçbir sivil toplum kuruluşunu dışlamadığını da sözlerine ekleyen Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının randevu alarak faaliyet gösterebileceği bir alan oluşturacaklarını kaydetti.
Adana barış pınarı harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek

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Kaynak: DHA

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