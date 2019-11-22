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Adana barış pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltı

Barış Pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltıAdana'da TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, sosyal medyadan halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.

22.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:25
Barış Pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltı
'da TSK'nın Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı sırasında, sosyal medyadan halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı'na yönelik halkı kin ve nefrete sürükleyen paylaşım yapan 46 kişiyi tespit etti. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 46 şüpheli, gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından adliyeye sevk edildi.
Adana barış pınarı'yla ilgili kara propagandaya 46 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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