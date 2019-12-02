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Adana barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar ettiADANA'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

02.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:02
Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti
ADANA'da Yakup E. (29), eski sevgilisi olduğu ve barışmak istemediği öne sürülen Leyla B.'yi (30) pompalı av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 Sokak'ta iki katlı müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, eski sevgilisi Leyla B.'nın ablasının yanına geldiğini öğrenen Yakup E., barışmak için yanına gitti. İki arasında çıkan tartışma sonucu Yakup E., Leyla B.'yi yanında getirdiği pompalı av tüfeği ile vurduktan sonra selanik namlusunu kendisine çevirip, tetiğe bastı. Bu sırada evde bulunanların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yakup E. ve Leyla B.'nin öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adlı Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
Adana barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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