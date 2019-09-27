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Adana Barosu'na 18 avukat daha katıldı

Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 18 kişi, ruhsatlarını alarak avukatlığa başladı.

27.09.2019 11:38Adana Barosu'na 18 avukat daha katıldı
Adana Barosu'nda stajlarını tamamlayan 18 kişi, ruhsatlarını alarak avukatlığa başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, bir otelde düzenlenen törende, Adana Barosu'nun evrensel ilkeleri öne çıkarmada öncü olduğunu söyledi.
Meslektaşlarına, "Zor ve bir o kadar onurlu bir mesleğe adım atıyorsunuz." diyen Küçük, yeni avukatların mesleğe güç katacağını ifade etti.
Konuşmanın ardından yemin eden ve ruhsatlarını alan genç avukatlara, cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Veli Küçük, Güncel

Kaynak: AA

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