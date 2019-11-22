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Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı

Adana'da, staj dönemini başarıyla tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.

22.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:05Adana Barosu'na 7 avukat daha katıldı
'da, staj dönemini başarıyla tamamlayan 7 avukata ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi'ndeki törende, genç avukatlardan baronun çalışmalarında ve komisyonlarında aktif bir şekilde görev almalarını beklediğini söyledi.
Avukatlara, tavsiyelerde de bulunan Küçük, "Başarıya ulaşmanın yolu dürüstlük, meslek etiği ve kurallarına uymaktan geçmektedir. Mesleğe yeni adım atan genç meslektaşlarıma başarılı, uzun, bol kazançlı bir meslek hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından stajyer avukatlar, meslek yeminlerini edip ruhsatlarını aldı.
Avukatlara, çeşitli hediyeler de verildi.

Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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