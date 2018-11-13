Adana Barosu'nda 3 Yeni Avukat Törenle Ruhsatını Aldı

Adana
Barosu'nda stajlarını başarıyla tamamlayan 3 avukat, yemin ederek ruhsatnamelerini aldı.
Baro Başkanı Veli Küçük
, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt
Avukatlar Salonu'nda gerçekleştirilen törende genç meslektaşlarını tebrik ederek başarılar diledi.
Kutsal bir mesleğin temsilcileri olduklarını ifade eden Küçük, yeni avukatlardan mesleğin etiğine bağlı kalmalarını istedi. AK Parti
İl Başkanı Fikret Yeni'nin de katıldığı törende, stajlarını tamamlayan Gözde Karagöl
, Ahmet Orkun Parsak ve Hayriye Karaca yemin ederek ruhsatlarını aldı.
Veli Küçük,Adana