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Adana Barosu'nda ruhsat töreni

Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.

28.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:20Adana Barosu'nda ruhsat töreni
Adana Barosu'nda staj dönemlerini başarıyla tamamlayan 12 avukata düzenlenen törenle ruhsatları verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük, Mahmut Esat Bozkurt Salonunda düzenlenen ruhsat törenlerinde yaptığı konuşmada, mesleğe yeni başlayacak avukatları kutladı.
Savunma mesleğinin temsilcisi olmayı hak etmenin zor olduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına bol kazançlı meslek hayatı dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından avukatlık yemini eden stajyer avukatlara ruhsatları verildi.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Güncel

Kaynak: AA

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