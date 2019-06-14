Adana Barosu'nda yemin töreni

Adana
Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim edildi.
Tören, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt
Avukatlar Salonunda yapıldı.
Burada konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük
, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarına öğütlerde bulundu.
Avukatların zor ve bir o kadar onurlu bir mesleğe adım attıklarını belirten Baro Küçük, son dönemde hukukun üstünlüğüne olan ihtiyacın giderek artmakta olduğunu belirtti.
Hukukun kendine özgü ve evrensel nitelikleri olduğunu aktaran Küçük, "Yüzyıllar içinde ve uzun mücadeleler sonucu oluşan bu nitelikler, kişiye göre değişmez ve herkese eşit uygulanmak zorundadır. Hukukun kişisel ve keyfi ihtiyaçlara göre şekillendirilecek bir olgu olmadığını." kaydetti.
Konuşmaların ardından yemin eden avukatlar, ruhsatnamelerini aldı.