14.06.2019 13:52
Haberler»Güncel » Haber

Adana Barosu'nda yemin töreni

Adana Barosu

Adana Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim edildi.

Adana Barosunca düzenlenen yemin töreninde, mesleğe adım atan avukatlara ruhsatnamelerini takdim edildi.
Tören, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonunda yapıldı.
Burada konuşan Adana Baro Başkanı Veli Küçük, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarına öğütlerde bulundu.
Avukatların zor ve bir o kadar onurlu bir mesleğe adım attıklarını belirten Baro Küçük, son dönemde hukukun üstünlüğüne olan ihtiyacın giderek artmakta olduğunu belirtti.
Hukukun kendine özgü ve evrensel nitelikleri olduğunu aktaran Küçük, "Yüzyıllar içinde ve uzun mücadeleler sonucu oluşan bu nitelikler, kişiye göre değişmez ve herkese eşit uygulanmak zorundadır. Hukukun kişisel ve keyfi ihtiyaçlara göre şekillendirilecek bir olgu olmadığını." kaydetti.
Konuşmaların ardından yemin eden avukatlar, ruhsatnamelerini aldı.
Kaynak: AA
mahmut esat bozkurt, tören, avukat, adana, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:26 Tavşan Pamuk karnesini aldı
14:26 MHP Gaziantep İl Teşkilatından İstanbul çıkarması
14:26 YKS'de ter dökecek öğrencilere ücretsiz ulaşım
14:26 50 milyon kişinin kimlik bilgilerini ele geçirip, satan 3 kişiye gözaltı
14:26 Trafik kazası: 1 yaralı
14:26 İdlib'de yoğun saldırılar nedeniyle cuma namazı kılınamadı
14:26 Ordu'daki uyuşturucu operasyonu
14:25 Milletvekili Taşdoğan'dan karne alan öğrencilere nasihatler
14:25 Engellilere akvaryum terapi
14:25 Spor yatırımları Şahin'e ödül getirdi
14:25 Tırın taşıdığı dev mermer blok otomobilin üzerine düştü
14:25 Patlayıcı madde ve bomba uzmanı köpeklerin gösterisi beğeni kazandı
14:25 Oto hırsızı sevgililer güvenlik kamerasında
14:24 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi