Haberler » Güncel » Adana Barosu'ndan meslekte 25 yılını dolduran avukata plaket - Haber

Adana Barosu'ndan meslekte 25 yılını dolduran avukata plaket

Adana Barosu tarafından meslekte 25 yılını dolduran avukat İsmail Demirdüzen'e plaket verildi.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:10 Adana Barosu'ndan meslekte 25 yılını dolduran avukata plaket
Adana Barosu tarafından meslekte 25 yılını dolduran avukat İsmail Demirdüzen'e plaket verildi.
Baro Başkanı Veli Küçük tarafından, başkanlık odasında düzenlenen törende, avukatlık mesleğinin hak mücadelesi mesleği olduğunu belirtti.
Küçük, "Dünyanın en kutsal işi hakkın sağlanmasıdır. Bunu da savunma mesleği sağlar. Savunma mesleğinde 25 yıl emek harcayan, 25 yıl adalet için mücadele eden değerli meslektaşımız Demirdüzen'i tebrik ediyor, meslek hayatında başarılar diliyorum." dedi.
Demirdüzen de baro ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Demirdüzen, "Böylesine anlamlı bir plaketi almaktan ve avukatlık gibi onurlu bir mesleğe sahip olmaktan ötürü çok mutluyum." diye konuştu.
Törene, AK Parti Milletvekili Şükrü Erdinç, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir, Baro Genel Sekreteri Semih Gökayaz, yönetim kurulu üyesi Nevzat Elçi katıldı.

Veli Küçük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:10   Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı - Haber
14:10   Malatya'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
14:10   Tarihi Çorum Kalesi'nde restorasyon hazırlığı - Haber
14:10   Öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyorlar - Haber
14:10   Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:19:07