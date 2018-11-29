Adana Barosu Suç Duyurusunda Bulundu

Adana
Barosu, Türkiye
'nin çeşitli yerlerinde hayvanların öldürülmesi ve eziyet edilmesiyle ilgili savcılığa 3 ayrı suç duyurusunda bulundu.
Adana Baro Başkanı Veli Küçük
, Sarıçam
ilçesi ile Uşak
ve Sakarya
'da hayvanlara yapılan eziyetlerle ilgili, Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Funda Adamhasan, Komisyon Yazmanı Çağlar Çınar
Sevimli, komisyon üyeleriyle yaptığı basın açıklamasında, hayvan hakları ihlallerine karşı toplumun daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.
Sahipli veya sahipsiz hayvanlara acımasızca ve zalimce eziyet edenler ve öldürenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Küçük, "Hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir. Dileğimiz bu üzücü ve vahim olayların son bulmasıdır. Kamu vicdanını derinden yaralayan bu olayların faillerinin bir an evvel bulunmasını ve haklarında yasal işlem yapılmasını, hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz." diye konuştu.
Hayvan Hakları Komisyon Başkan Yardımcısı Funda Adamhasan da, Uşak'ın Ulubey
ilçesinde 5 köpeğin, Sakarya'nın Adapazarı
ilçesinde ise nehir kenarında 8, Adana'nın Sarıçam ilçesinde de iki köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü aktardı.
Hayvanlara eziyetin önlenmesi için okullarda ve camilerde hayvan sevgisi ve çevre bilincinin öğretilmesi gerektiğini belirten Adamhasan, her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu kaydetti.
Yapılan açıklamanın ardından Adana Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Türkiye,Adana
29 Kasım 2018 Perşembe 12:34