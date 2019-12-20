Haberler » Güncel » Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı - Haber

Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

20.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:52 Adana Barosuna 5 yeni avukat daha katıldı
Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 5 yeni avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu'nda yapılan törende, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu.
Adana Barosuna kayıtlı avukat sayısının 3 bini geçtiğini ifade eden Küçük, şöyle konuştu:
"Genç meslektaşlarım da ailemizin bir ferdi olacak. Yurttaşın adalete erişiminde başlangıç basamağı olan avukatlık mesleğine adım atıyorsunuz. Avukatlık mesleğine yurttaşımız tarafından sonuç odaklı bakılmaktadır. Bu mesleğin en önemli reklamı ve referansı ise başarıdır. Dürüstlük ve doğruluk ilkesiyle meslek etiği ve meslek kurallarına riayet etmeniz halinde de alın açıklığı ve vicdan huzuruyla bu mesleği ifa edersiniz."
Konuşmanın ardından meslek yemini eden yeni avukatlara ruhsatları verildi.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:18   NISSAN`dan üretim teknolojilerine 300 milyon dolarlık yatırım - Haber
12:18   Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Haber
12:18   Taksiciye Senegalli yolcuya hakaretten para cezası - Haber
12:18   Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haber
12:12   Başkan Çolakbayrakdar'dan dünya standartlarında hizmet - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
20.12.2019 12:19:45