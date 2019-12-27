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Adana Barosuna 9 yeni avukat daha katıldı

Adana Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 9 avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.

27.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:22 Adana Barosuna 9 yeni avukat daha katıldı
Barosunda stajlarını başarıyla tamamlayan 9 avukat daha ruhsatlarını alarak mesleğe başladı.
Baro Başkanı Veli Küçük, Adana Adliyesi Mahmut Esat Bozkurt Avukatlar Salonu'nda düzenlenen ruhsat töreninde, yeni meslektaşlarını kutladı.
Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Küçük, "Bugünler emeğinizin karşılığını ruhsat ve cübbeyle taçlandırdığınız özel ve güzel anlardır. Ruhsatın gerçek sahibi ailelerdir. Bu güzel tablo ile baromuz ve hukuk camiamız daha da güçlendi."
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü, yeni adliye binasının 2020'de adli yıl açılışına yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti.
Konuşmaların ardından yeni avukatlar yemin edip ruhsatlarını aldı.

Mahmut Esat Bozkurt, Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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