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Adana Barosunda ruhsat töreni

Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 2 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.

29.08.2019 17:24 Adana Barosunda ruhsat töreni
Adana Barosunda staj dönemlerini tamamlayan 2 stajyer avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Baro Başkanlığı makamında düzenlenen ruhsat töreninde konuşan Başkan Veli Küçük, genç meslektaşlarını kutlayıp, adaletin tecelli etmesinde avukatlara düşen görev ve sorumlulukları hatırlattı.
Hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde avukatların büyük rolü bulunduğunu ifade eden Küçük, genç meslektaşlarına meslek etiği ve kurallarına uygun hareket edeceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.
Küçük, genç avukatlardan müvekkilleriyle empati kurmalarını isteyerek, "Onların sorunlarına önemle eğilmelisiniz. Çünkü onlar sizden adalet istemektedir. Avukatlık 3 bin yıllık geçmişiyle kamusal yönü olan kutsal bir meslektir. Bugün sayısı 130 bini ve baromuzda 2 bin 900'ü bulan avukatı temsil ettiğinizi de asla unutmayın. Mesleğimizin elbette ki sorunları vardır. Bu sorunlara yeni hazırlanan 'Yargı Reformu'yla kısmen de olsa çözüm getirileceğini düşünüyorum"
Daha sonra yeni avukatlar Pelin Deveci ve Ezgi Nezihe Bekmezci yemin ederek avukatlık ruhsatlarını aldılar.
Genç avukatlara cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.

Veli Küçük, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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