ADANA Başkan Akay, asfalt dökme çalışmalarını yerinde denetledi

Başkan Akay, asfalt dökme çalışmalarını yerinde denetledi

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, asfalt dökme çalışmalarını yerinde denetledi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Şubat ayında hava sıcaklığının 8 dereceyi geçmesiyle başlattığı asfalt hamlesini, hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu Ağustos ayında da aralıksız sürdürüyor. 12 farklı ekiple ilçenin 4 yanında çalışmalarını sürdüren asfalt ekibi, yakıcı güneşin altında da halkın yaşam kalitesini artırmak için görev yapıyor. Uluslararası standartlarda, yoğun yağış hesaplanarak eğimli olarak dökülen asfalt, kaldırımla uyumlu hale getiriliyor. Asfalt öncesi sokak iş makineleriyle düzenlenerek engebesiz, kot farkı olmayan pürüzsüz bir yol elde ediliyor.

BAŞKAN AKAY'DAN 160 DERECE SICAKTA ASFALT DENETİMİ

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da, kent merkezinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde denetledi. 160 dereceyi aşan asfalt sıcağı ve 50 dereceyi bulan hissedilen hava sıcaklığında çalışan işçilere kolaylıklar dileyen Başkan Akay, asfalt çalışmasını takip etti, 'hizmette standartlara uygunluk' hatırlatması yaptı. Başkan Akay, ilçedeki 96 mahalleye de aynı kalitede hizmet vermenin halkın yaşam kalitesini artırmakta ciddi katkı sunacağını kaydetti.

Asfalt çalışması, muhtarlar istişare toplantılarında belirlenen önceliklere göre devam edecek.