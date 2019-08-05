Adana Başkan Aydar 17 mahallede halk günü düzenledi

Başkan Aydar 17 mahallede halk günü düzenledi Adana
'nın Ceyhan
Belediye Başkanı Kadir Aydar köyleri gezerek halk günü düzenledi.
Seçim sonrası kırsalda bulunan mahallelerde Halk Günü düzenleyen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ilk turda 17 mahallede köylülerle bir araya geldi. Mercin (İncetarla), Hamitbey, Hamitbeybucağı, Ekinyazı, Büyük Elma Gölü, Küçük Elma Gölü, Karakayalı, Dikilitaş
, Ceyhanbekirli, Irmaklı, Celiluşağı, Birkent, Günlüce, Burhanlı, Çataklı, Tatarlı ve Mustafabeyli Mahalleleri'nde kapı kapı dolaşan Başkan Aydar kadınlar, yaşlılar ve çocuklar öncelikte olmak üzere şikayet, istek ve talepleri dinledi. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın hizmet yapacaklarını belirten Başkan Aydar, Biz 31 Mart'tan sonra siyasi gömleğimizi çıkardık, hizmet gömleğimizi giydik. Herkes rahatlıkla şikayet, istek ve talebini çekinmeden söyleyebilir. Oyunu veren, vermeyen herkese hem teşekkür etmek hem de sorunları yerinde inceleyip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için geldik dedi. Sinekle mücadeleyi en üst seviyede sürdürdüklerini belirten Başkan Kadir Aydar, Larva dönemi seçim öncesine denk geldiği için ilaçlama yapılmamış, araçları seçim aracı olarak kullandıklarına dair duyumlarımız var. Sinekler bize miras kaldı ancak bu yıl bizlere anlayış göstermenizi rica ediyorum. Ekiplerimiz gece, gündüz demeden ilaçlama yapıyor. Önümüzdeki yıllarda erken önlem alarak bu sorunu ortadan kaldıracağız diye konuştu.