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Adana bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı

Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktıAdana'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait bavulda piyasa değeri 300 bin lira olan 140 cep telefonu ele geçirildi.

02.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:39
Bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı
'da polis tarafından durdurulan yolcu otobüsünde, bir yolcuya ait bavulda piyasa değeri 300 bin lira olan 140 cep telefonu ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park alanındaki uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagajında yapılan aramada bir bavulda 300 bin lira değerinde 140 kaçak cep telefonu bulundu. Su bidonları içine konulmuş 980 paket elektronik sigara kartuşu ile 760 paket kaçak sigara da ele geçirilen otobüsteki yolculardan F.A. ile muavinler Ö.Ç. ve U.A. gözaltına alındı.
Adana bavuldan 300 bin lira değerinde 140 cep telefonu çıktı

Polis, Adana, Güncel

Kaynak: DHA


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