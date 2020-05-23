ADANA BAYRAM TATLILARI, EVLERE SİPARİŞLE GİDECEK

ADANA'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tatlıların siparişle eve gideceğini söyledi.

23.05.2020 08:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:35
ADANA'da, baklava üreticisi Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında tatlıların siparişle eve gideceğini söyledi.
Ailesiyle birlikte 40 yıldır fıstıklı baklava, şöbiyet, dürüm, dolama, bülbül yuvası, fıstık ezmesi ve su böreği üretimi yapan Gaziantepli Mehmet Tekin, Ramazan Bayramı'nda vatandaşları tatlısız bırakmayacaklarını söyledi. Koronavirüs salgının önlemek amacıyla bayramda alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı isteyen kişilerin evlerine tatlı götüreceklerini belirten Tekin, "Ramazan ayı boyunca günlük 16 saat çalışarak tatlı üretimi yaptık. Bu çalışmayı bayramda da sürdüreceğiz. Sokak kısıtlaması var ancak tatlı isteyen vatandaşların evlerine tatlıyı biz götüreceğiz. Bu bayram 1 tonluk bir artış bekliyoruz. Gerçek bir baklavanın fiyatı 85- 120 lira arasında, piyasada 40- 50 liraya satılan baklavaları önermiyoruz" dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
ADANA BAYRAM TATLILARI, EVLERE SİPARİŞLE GİDECEK

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Güncel, Haber

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