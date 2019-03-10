Adana Bisikletle Gezerek Akü Çalan Şüpheli Tutuklandı

Adana
'da, çaldığı 12 kamyon aküsünü bisikletiyle götüren Ercan Baş (28) tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent genelinde artan akü hırsızlığı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği Seyhan
ilçesinde araştırma yapan ekipler, araçların akülerinin bisikletle gelen bir şüpheli tarafından çalındığını saptadı. Bunun üzerine polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızın eşkalini saptadı. Ayrıca polis, şüphelinin bindiği bisikletin markasını da tespit etti. Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi
'nde devriye gezen ekipler, Ercan Baş'ı suç üstü yakaladı. Emniyette götürülen şüpheli uyuşturucu bağımlısı olduğunu, çaldığı aküleri satıp uyuşturucu aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan Baş tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel
Kaynak: DHA