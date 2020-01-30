Haberler » Güncel » Adana bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu - Haber

Adana bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu

Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğuADANA'da bisikletli genç, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolda ilerledi.

30.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:05
Bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu
ADANA'da bisikletli genç, hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak yolda ilerledi. Gencin tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından görüntülendi.
Olay, merkez ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde yaşandı. Bisikletli genç, önünde giden hafriyat kamyonunun arkasına tutunarak uzun süre trafikte seyretti. Trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam eden bisikletli genç, kazaya davetiye çıkarırken, görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeki başka aracın sürücüsü tarafından görüntülenen bisikletli genç, bir süre sonra gözden kayboldu.
Adana bisikletli gencin tehlikeli yolculuğu

Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:05:10