Adana böreği ile 1,5 yılda 35 şubeye ulaştı

Özel olarak hazırladığı Adana böreğini farklı lezzetlerle buluşturarak müşterilerine sunan marka, yaklaşık 1,5 yıl önce adım attığı sektörde, 35 şubeli bir şirkete dönüştü.Üç peynirli Adana böreği yaparak sektöre giren Chef Börek, 1,5 yılda sektörün önde gelen oyuncularından biri haline geldi. Şirket, 35 şubeye ulaşarak İstanbul 'un hemen hemen her semtinde faaliyet göstermeye başladı. Önümüzdeki yıl İstanbul'daki büyümesinin yanısıra diğer illerde de şubeleşme atağına başlayacak olan şirket, kalite odaklı konseptine farklı tatlar da eklemeye başladı.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, "Müşterilerimize hoşlanacakları yeni lezzetler sunmaya devam edeceğimizi söylemiştik ve bu sözümüzü tutuyoruz. Müşterilerimiz her zaman olduğu gibi kaliteli ve hijyenik gıdaya dair aradıkları her ürünü bizim şubelerimizden temin edebilecekler. Yeni konseptimizde müşterilerden gelen talep doğrultusunda özel olarak hazırladığımız sandviç satışlarına başladık.Ayrıca toplumumuzda kahveye olan düşkünlüğü çok yakından bildiğimiz için özel kahveler ürettik. Bu konuda dünya devleri ile yarışacak bir lezzet yakaladığımızı düşünüyorum. Kahvelerimiz de tıpkı böreklerimiz gibi çok çok özel olacak ve müşterilerimiz şubelerimizdeki rahatlığı bu özel kahvelerini yudumlarken deneyimleyebilecek" dedi. - İSTANBUL