ADANA Buğday rekoltesi çiftçiyi sevindirdi

Buğday rekoltesi çiftçiyi sevindirdiTÜRKİYE'nin buğday ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da, hasadı başlayan 1 milyon 500 bin dekar tarlada 750 bin ton rekolte bekleniyor.

22.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:01
Buğday rekoltesi çiftçiyi sevindirdi
TÜRKİYE'nin buğday ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da, hasadı başlayan 1 milyon 500 bin dekar tarlada 750 bin ton rekolte bekleniyor.
Çukurova'nın bereketli topraklarında buğday hasadı başladı. Türkiye'nin buğday ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayan Adana'da, 1 milyon 500 bin dekar tarlada 750 bin ton rekolte beklendiği bildirildi. Buğdayın alım fiyatı ise kilogram başına 1.65 TL olarak açıklandı. Tarım arazilerde biçerdöverlerin yoğun mesaisi devam ederken, verimlilik ise çiftçiyi sevindirdi.
TONAJLARDAN MEMNUNUZ
Karataş ilçesinde çiftçilik yapan Niyazi Aydın, tarlalarında dekarda ortalama 600 kilogram ürün aldıklarını belirterek, "Ektik, emek ettik, uğraştık ve çok şükür emeğimizin karşılığını alıyoruz. Tonajlardan memnunuz. Taban fiyat 1.65 TL olarak açıklandı ama tüccarlarda daha fiyat netleşmedi, önümüzdeki günlerde netleşir diye bekliyoruz" dedi. ADANA Buğday rekoltesi çiftçiyi sevindirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çukurova, Türkiye, Adana, Güncel, Haber

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