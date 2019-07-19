ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.'nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.