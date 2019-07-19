Haberler» Güncel» Haber

ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.

19.07.2019 09:48
ADANA'da fal bakıp büyü yaparak kadınları dolandırdığı iddia edilen Murat Y. (44) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtiği kadınlara fal ve büyü yaptığı ihbarını aldı. Bağlama büyüsü, eşten soğutma, kocasını kendisine aşık etme gibi büyüler yapan Murat Y.'nin kendisine gelen kişilerden 5 bin lira aldığı saptandı. Ayrıca kocasının kendisiyle ilgilenmesi için büyü yaptıran bir kişiye de 500 bin lira senet imzalattığı iddia edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla Seyhan ilçesinde yakalandı. Emniyete götürülen Murat Y., sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. ADANA BÜYÜ YAPTIĞI İDDİASIYLA KADINLARI DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:26   MERSİN TUTUKLANAN KATİL ZANLISI ZAVALLI ÇOCUK, ÜZÜLDÜM ONA
10:25   (Özel) Asırlık saat parçalarından tablo ve heykel yapıyor
10:25   Kilis'te kan bağışı kampanyasına Suriyelilerden büyük destek
10:25   Bursa'dan Rusya'ya S-400'e karşılık börek servisi
10:25   Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı
10:24   Kangren olan bacağı kesilen leyleğe protez takılacak
10:24   Irak'ta Haşdi Şabi'ye ait karargâha saldırı: 2 İran askeri yaralı