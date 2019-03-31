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Cumhur İttifakı'nın MHP Adayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, oyunu kullandı.Sözlü, oy kullanacağı Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesine eşi Zeynep, oğlu Oğuzhan, kızları Asena ve Gökçen ile geldi.Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Sözlü, ailesiyle birlikte 1120 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Sözlü, çıkışta yaptığı açıklamada, seçimlerin güzel bir bahar ikliminde huzurlu bir şekilde geçtiği söyledi.Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Sözlü, "Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletimizin, milletimizin gelişen demokratik kültürünün göstergesi olacak. Demokratik basamakları yükselttiğimiz bir seçim olacak. Şu anda her şey iyi gidiyor, hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.