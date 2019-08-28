Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bankamatik memurları açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Yanlış hesaplamalardan 4.5 milyon harcandığını tespit ettik. Açılmamış kuyuları açılmış gibi göstermişler. Kuyu açılmış gibi üzerine sadece beton dökmüşler. 60 milyon zarar edilmiş. Hukuka başvurduk, kararı onlar verecek. 10 milyon açık veren ASKİ'yi 15 milyon artıya geçirdik. Şu ana kadar ASKİ'ye 160 milyon para kazandırdık." dedi.

Karalar, "Tüm yolsuzlukları savcılığa belgeleri ile intikal ettiriyoruz. Gerisi hukukun işi artık. Hukuka intikal ettirtikçe bu tür olaylar azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Karalar Belediye Meclisi'nde Millet İttifakı üyelerinin azınlıkta olması ile ilgili gelen soruya, "Meclis üyelerinin sağduyularına inanmak istiyorum. O kardeşlerimizin de Adana lehine olan kararlara destek vereceklerine inanıyorum. O arkadaşların belki o dönemde seçim atmosferinden çıkamadığını düşünüyorum" diyerek cevap verdi.

Karalar bankamatik memurları ile ilgili, "Adana için çalışmayan, zorluk çıkaran isimlerle çalışamayacağız. İşini yapmayanlarla ilgili iç Hukuk Müşavirliği'ne daha sonra savcılığa bildireceğiz. Belediye çalışanlarının kime oy verdiğine bakmayız. Ama belediye çalışanı bana 'PKK'lı diyorsa, hakaretlerde bulunuyorsa biz onu çalışan saymayız. Biz işini yapan emekçiyi atmayız, kime oy verdiğine de bakmayız. Biz çalışanların siyasi düşüncelerine bakmıyoruz. İşi yapabiliyor mu, liyakat sahibi mi? Biz bunlara bakıyoruz. " dedi.

Kayyum İddiları ile ilgili Karalar, "Abesle iştigal... Ne atacakmış, neyi atacakmış? Demokratik, hukuk devletinde YSK'ya bilgilerinizi veriyorsunuz, aday olmasında sakınca yoktur diyor ve halk iradesi oluşuyor ve seçiliyorsunuz. Hukuk devleti isek her şeyi hukuk içerisinde yapmamız gerekir. Biz Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkan insanlarız. Biz terörün karşısında, devletine, milletine bağlı insanlarız. Bizim asla hukuka aykırı işimiz olmaz. Çatır çatır demokratik seçimleri kazanmış Ekrem'i ne diye görevden alacaklar, Zeydan Karaları ne diye görevden alacaklar. Birkaç rantiyecinin musluğunu kestiği için mi?" diye sordu.

KİRALIK ARAÇLAR

Karalar, belediyenin kiraladığı araçlara dikkat çekerek "Her ay 2 milyon tasarruf ettik, yılda 24 milyon tasarruf yapıyor" dedi. Kiralanan araçlarda kullanılmayan kiralık araçların bulunduğunu tespit ettiklerini belirten Karalar, "Bu araçları iptal ettik" dedi.

Aynı zamanda kiralık araçlara ilişkin zorunlu himetlerin verilmediğini de tespit ettiklerini ifade eden Karalar, araçları veren firmanın vermesi gerektiği ancak vermediği yan hizmetleri düzelterek 4 milyon 145 bin lira kar ettiklerini ekledi.

"1.8 MİLYAR LİRAYA MAL OLACAKTI"

Başkan Zeydan Karalar, "Kuzey Adana Projesi kapsamında 64 köye Çatalan'dan su götürüyoruz. Bir de aynı bölgeyi kapsayan ve ihalesi çıkan, bizim durdurduğumuz, Yedigöze Barajı'ndan su getirme işi var. ASKİ kendi imkanlarıyla ihaleye çıkmış, 320 milyona. Daha işin yüzde yirmisi bitmeden, bütçe bitmiş. İşi bu haliyle devam ettirseydik 1.7, 1.8 milyar liraya mal olacaktı ki, bu maliyetle projeyi tamamlamak imkansızdı. Parayı bulmak da imkansızdı. Proje yapmak aceleye getirilmez. Biz millete hizmet için, sonuca götürmek için çalışırız. Arkadaşımız İller Bankası ile çalıştılar. Şu anda Yedigöze Barajı'ndan su getirme işini en fazla 250 milyon liraya bitirecekler" dedi.

"BEN MAAŞ ÖDEYEMEYEN BAŞKAN OLMAK İSTEMEM"

"Belediyeyi zarar ettirenler hakkında soruşturma olacak mı?" sorusuna Başkan Karalar, "Zarar ettiren kim varsa, belgelere dayanarak biizm görevimiz bunları savcılığa intikal ettirmek, gerisi artık hukukun işidir. Sonucu ne olur bilemem" yanıtını verdi.

Başakn Karalar, "Belediye meclisinde CHP çoğunluk değil daha önce borçlanma yetkisi verilmedi bunu nasıl çözeceksiniz?" sorusuna ise "Adana'yı büyütecek kararlarda bize destek vereceklerine inanıyorum. Adana lehine bu işlerin çözüleceğine dair inancım vardır" diye yanıt verdi.

"Bankamatik çalışanları" sorusuna Karalar şöye yanıt verdi: "Ereğli'den gelip burada çalışan kardeşlerimiz var, maaşını alıp çalışmayan kardeşlerimiz var. Bunlarla yollarımızı ayırdık."

Başkan Karalar "Kaç kişi işten çıkarıldı?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"15 bin çalışan var, bini müteahhitlerin iş alımı yaptığı, 14 bini bizim. 31 Mart'tan önce işe gelmeyenler var. 5 kişilik odada 30 kişi olmuş. Duyumlarımız var ona göre hareket ediyoruz. Çalışanın Zeydan'a oy vermesi ne kadar normalse Sözlü'ye oy vermesi normaldir. Ama çalışan bana PKK'lı diyorsa bunu yapamaz. Biz emekçiyi işten atmayız ama bunu yapan çalışanı da biz emekçi saymayız. Ayda 95 milyon gelirimiz var. İşçilik giderimiz 68 milyon. Zorunlu giderlerimiz var. Bu iş altından kalkılacak olmaktan çıktı. İşçinin iki buçuk ayı içerde! Ben maaş ödeyemeyen başkan olmak istemem, ben Adana'ya hizmet etmeyen başkan olmak istemem. Bu nedenle işe gelmeyen huzuru bozan arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmak zorundayız. CHP'liler bana geldi 'başkanım bizden başladınız işten atmaya' dedi. İYİ Parti başkanı geldi 'bizim adamlarımızı atıyorsunuz' dedi. Biz burada siyasi parti ayırımı gözetmedik. Biz bir yönetim tarzı ortaya koyuyoruz."