Haberler» Güncel» Haber

Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, meclis toplantısında bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" ifadelerini kullandı.

09.08.2019 14:41
Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Karalar, bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Zeydan Karalar, "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" çıkışından sonra şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. CHP'li Başkan, Adana Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Oturumunda yaptığı konuşmada, başka bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" ifadelerini kullandı. Karalar'ın bu ifadeleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"NİYE TERS TERS BAKIYÜN" ÇIKIŞI

Karalar, daha önce de yine bir toplantı esnasında bir meclis üyesine "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" diyerek espri yapmıştı.

Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
16:36   Çukurdere'ye "kitap kafe" açılıyor
16:36   (Ek bilgi ve görüntülerle)İSTANBUL'DA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR VE TRAFİK DENETİMİ
16:36   Evin bodrumuna kilitlenen engelli, koruma altında
16:36   Havza'da kan bağışı kampanyası
16:36   YENİKAPI İDO İSKELESİ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU
16:36   GAZİANTEP KİMLİK SORAN DOKTORA SALDIRI
16:36   ÇANKIRI EVİN BODRUMUNA KİLİTLENEN ENGELLİ, KORUMA ALTINDA