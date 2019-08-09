Ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan cevap: Yeter lo

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Karalar, bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Zeydan Karalar, "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" çıkışından sonra şiveli konuşmasıyla bir kez daha gündeme geldi. CHP'li Başkan, Adana Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı olağan toplantısı 1. Oturumunda yaptığı konuşmada, başka bir üyenin ek söz alma talebine karşılık "Yeter lo" ifadelerini kullandı. Karalar'ın bu ifadeleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

"NİYE TERS TERS BAKIYÜN" ÇIKIŞI

Karalar, daha önce de yine bir toplantı esnasında bir meclis üyesine "Niye ters ters bakıyün, hayrola?" diyerek espri yapmıştı.