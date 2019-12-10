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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir hastalığı sebebiyle hastanede tedavi altında bulunan Zeydan Karalar'ın kayınpederinin cenazesi yarın defnedilecek. Karalar acı haberi 'Acımız büyük' başlığıyla sosyal medya hesabından duyurdu.

10.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:59

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın kayınbabası Yunus Badur hayatını kaybetti. Kayınbaba Badur; bir süredir hastalığı sebebiyle hastanede kontrol altında tutuluyordu.

"ACIMIZ BÜYÜK"

Acı haberi resmi Twitter hesabından 'acımız büyük' başlığıyla duyuran Karalar paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayat arkadaşım, sevgili eşim Nuray Hanımın kıymetli babası, çocuklarımızın dedesi Yunus Badur babamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz."

CENAZE YARIN

Başkan Zeydan Karalar'ın kayınbabası Yunus Badur'un yarın cenazesi 11 Aralık Çarşamba saat 12:00'de öğlen namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti

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