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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediye başkanı imzası ile koronavirüs önerileri bildirisi yayınladı!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından 11 büyükşehir belediye başkanı ile imzaladıkları ortak koronavirüse çözüm önerileri bildirisi yayınladı. Çok sayıda beğeni alan paylaşıma binlerce yorum geldi.

16.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:38
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediye başkanı imzası ile koronavirüs önerileri bildirisi yayınladı!

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediye başkanı ile beraber imzaladıkları koronavirüs çözüm öneriler bildirisini paylaştı. 6 maddeden oluşan bildiriye çok ayıda beğeni ve yorum geldi.

ZEYDAN KARALAR KORONAVİRÜS ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLDİRİSİ YAYINLADI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Dünyamızı ve ülkemizi derinden etkileyen salgın nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, bu süreçte yaşanan sorunlara yönelik çözüm ve önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu günleri birlik içinde hep birlikte aşacağız." Notu ile altında İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay büyükşehir belediye başkanlarının imzasını taşıyan bildiriyi yayınladı. İşte 6 maddeden oluşan koronavirüs bildirisi:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediye başkanı imzası ile koronavirüs önerileri bildirisi yayınladı!
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 11 büyükşehir belediye başkanı imzası ile koronavirüs önerileri bildirisi yayınladı!
Etiketler: Zeydan Karalar, Adana, Gündem, Politika, Güncel
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