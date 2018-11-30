Adana Büyükşehir Belediye Bütçesi 2 Milyar 350 Milyon Lira

30 Kasım 2018 Cuma 17:03



30 Kasım 2018 Cuma 17:03

Adana Büyükşehir 2019 yılı tahmini gelir-gider bütçesi Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 2 milyar 350 milyon lira olarak oy birliği ile kabul edildi.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclisi 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak başkanlığında toplandı. CHP'li katip üye Ertan Sümer'in katılmadığı mecliste katip üyeliğini MHP Saimbeyli Belediye Meclis Üyesi Vedat Özler ile MHP'li Ahmet Tanrıverdi yürüttü. Cevheribucak yerini, meclis toplantısının 15.dakikasında salona giren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye devretti.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının son toplantısında ilçelerin 2019 yılı tahmini bütçesini görüşerek oy birliği ile kabul etti.Buna göre, Adana Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin tahmini bütçesi şu şekilde kabul edildi:Adana Büyükşehir Belediyesi 2 milyar 350 milyon lira, Seyhan Belediyesi 565 milyon lira, Yüreğir Belediyesi 230 milyon lira, Çukurova Belediyesi 230 milyon lira, Ceyhan Belediyesi 115 milyon lira, Sarıçam Belediyesi184 milyon 977 bin lira, Kozan Belediyesi 70 milyon lira, İmamoğlu Belediyesi 11 milyon 500 bin lira, Karaisalı Belediyesi 30 milyon lira, Karataş Belediyesi 27 milyon 500 bin lira, Pozantı Belediyesi 19 milyon lira, Feke Belediyesi 22 milyon 500 bin lira, Yumurtalık Belediyesi 22 milyon lira, Tufanbeyli Belediyesi 18 milyon 871 bin lira, Aladağ Belediyesi 20 milyon lira ve Saimbeyli Belediyesi 13 milyon lira.Bütçelerin kabulünden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile Seyhan Belediye başkanı Zeydan Karalar, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı.Oprukçu veda etti4 yıldan bu yana ASKİ Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve MHP'den Ereğli Belediye Başkanlığına aday adayı olan Hüseyin Oprukçu, bugün emeklilik dilekçesini verdiğini belirterek, "Başta Başkanım Hüseyin Sözlü olmak üzere sizlerle 4 yıl boyunca yol arkadaşlığı yapmaktan son derece bahtiyarım. Adana benim ufkumu açmıştır. Önemli tecrübeler edinmeme yol açmıştır. Bugün itibariyle ASKİ Genel Müdürlüğü'nden ayrılıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah Adana-Ereğli buluşması ve dostluğu devam eder, haklarınızı helal ediniz" dedi.Meclis üyeleri ise Oprukçu'ya alkışları ile teşekkür etti.Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına 10 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 14.00'te devam edecek. - ADANA