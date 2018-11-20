Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Aç-kapa Yapıldı

Adana
Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmasını 3 dakikaya sığdırarak rekora doğru gidiyor.
Kasım ayı 7. Birleşimini Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında yapan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 4 maddeyi ilgili komisyonlara havale ederek 3 dakikada tamamlandı.
Gündem dışı söz alanın olmadığı mecliste yoklama yapıldı, mazeretlilerin kabulünden sonra meclis aç kapa yapılarak 3 dakikada tamamladı.
Adana Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak Kasım ayının 8. oturumunu yarın saat 15.00'te yapılması teklifini oylamaya sunduktan sonra meclis toplantısını kapattı. - ADANA
Adana