20 Kasım 2018, 15:10
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Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Aç-kapa Yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı Aç-kapa Yapıldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmasını 3 dakikaya sığdırarak rekora doğru gidiyor.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmasını 3 dakikaya sığdırarak rekora doğru gidiyor.

Kasım ayı 7. Birleşimini Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak başkanlığında yapan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki 4 maddeyi ilgili komisyonlara havale ederek 3 dakikada tamamlandı.

Gündem dışı söz alanın olmadığı mecliste yoklama yapıldı, mazeretlilerin kabulünden sonra meclis aç kapa yapılarak 3 dakikada tamamladı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak Kasım ayının 8. oturumunu yarın saat 15.00'te yapılması teklifini oylamaya sunduktan sonra meclis toplantısını kapattı. - ADANA Adana
20 Kasım 2018 Salı 15:10