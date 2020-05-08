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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sosyal mesafe çelişkisi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sosyal mesafe çelişkisiAdana Büyükşehir Belediye Meclisi, sosyal mesafe kuralları kapsamında koltuklar arasında mesafe bırakılarak olağanüstü toplandı.

08.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:24
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde sosyal mesafe çelişkisi
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, sosyal mesafe kuralları kapsamında koltuklar arasında mesafe bırakılarak olağanüstü toplandı. Toplantıda suya 3 ay süreyle yüzde 35 indirim, toplu taşıma araçlarına ve çiftçilere maddi destek kararı alındı. Toplantıda verilen ara sırasında ise Başkan Karalar ile bazı meclis üyelerinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında, meclis üyeleri ve divan arasında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyuldu. Meclis üyelerinin maskeleriyle katıldığı toplantıda, tüketimi artan suya 3 ay süreyle yüzde 35 indirim uygulanmasına, pandemi sürecinden etkilenen toplu taşıma esnafı ile çiftçilere maddi destek verilmesine oy birliğiyle karar verildi. ASKİ'nin FRIT II ve JICA kredi başvurularına da Büyükşehir Belediyesi'nin garantör olması kabul edildi. Toplantıda verilen ara sırasında ise Başkan Karalar ile bazı meclis üyelerinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Alınan kararlar doğrultusunda akaryakıt fiyatının 5 TL olarak sabitlenerek 2 ay boyunca özel halk otobüslerine günlük 15 litre, minibüslere 10 litre, taksilere de aylık 40 litre akaryakıt desteği verilecek. Öte yandan, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak üretime devam eden küçük ölçekli çiftçileri de desteklemek amacıyla 10 dekar altı bahçe, 9 dekar altı tarla, 30 dekarı aşmayan hem tarla hem bahçe sahiplerine dekar başına 20-50 TL arası hibe verilecek. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde sosyal mesafe çelişkisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karalar, Adana, Güncel, Haber

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