Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'ndan sokakta moral konseri
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando takımı koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi.
30.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:40
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando takımı koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu koronavirüs tedbirleri sebebiyle evde kalan vatandaşlar için sokakta moral konseri verdi. Çukurova ilçesinde bir mahallede eğlenceli marşlar çalan bando takımına vatandaşlar da balkonlarından alkış ve ıslıklarla eşlik etti. Bando takımındaki üyelerin de sosyal mesafeyi koruyarak şarkı ve marşlar çaldığı o anlar kameralar yansıdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------------------------Bando takımının şarkı çaldığı anlar
Haber: Elif YAVUZ/İSTANBUL, DHA Kamera: CAN ÇELİK/ADANA,
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Kaynak: DHA
Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel