Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bin 500 çalışanın işine son verileceği iddiası

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesi bin 500 çalışanın işine son verileceği iddialarıyla ilgili MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bin 500 çalışanın işine son verileceği iddiası
25.06.2020 19:00 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:25
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesi bin 500 çalışanın işine son verileceği iddialarıyla ilgili MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av. Uğur Öztürk, "Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden siyaset yapıp sonrada göreve geldiğiniz ilk gün bunları ayaklar altına almış bir yönetim olabilirsiniz. Lütfen bu sözleri hatırlayınız ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayınız" dedi.

31 Mart 2019 tarihinde göreve gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geldiği günden bu güne kadar belediyeden ve ASKİ'den 3 bine yakın çalışanın işine son verdi. Bu çalışanlar dava açarak haklarını aramaya devam ederken son günlerde belediye içerisinde tekrardan Kurban Bayramı öncesi bin 500 çalışanın işine son verileceği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialar sonrası MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu, MHP Adana İl Başkanlığında toplandı.

"Namus sözlerini ne zaman hatırlayacaksınız"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP MYK Üyesi MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av. Uğur Öztürk, CHP'li Zeydan Karalar'a seçim öncesi verdiği sözleri hatırlatarak, "Zeydan Karalar, Kurban Bayramı öncesi bin 500 işçiyi kapı dışarı etmeyi planlıyormuş. Bu şekilde çeşitli kaynaklardan bilgiler almış durumdayız. Burada CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı uyarıyoruz. Seçim öncesi her fırsatta iş, emek, özgürlük, insan hakları gibi söylemler üzerinden siyaset yapıp sonrada göreve geldiğiniz ilk gün bunları ayaklar altına almış bir yönetim olabilirsiniz. İnsan haklarından bir haber, faşizan uygulamalarla işçilerin ekmeklerine kan doğramış bir yönetim olabilirsiniz. Seçim öncesi verdiğiniz şeref, namus sözlerini ne zaman hatırlayacağınızı soruyoruz komisyon olarak" diye konuştu.

"Bayram öncesi arkadaşların bayramını zehir etmeyin"

Kurban Bayramı öncesi hiçbir çalışanın ekmeğine dokunulmaması gerektiğini de vurgulayan Öztürk, "Seçim öncesinde genel başkanınızla birlikte herhangi bir işçinin ekmeğiyle oynanmayacağına dair şeref, namus sözleri verdiniz. Hepimiz bunları kulaklarımızla işittik. Lütfen bu sözleri hatırlayınız ve işçi arkadaşlarımızın ekmeklerine dokunmayınız. Bu son uyarımızdır. Bununla ilgili her türlü mücadeleyi bundan önce olduğu gibi vereceğimizin altını çizerek belirtmek istiyorum. Bayram öncesi arkadaşların bayramını zehir etmeyiniz. İşçi arkadaşlarımızın çocuklarına, ailelerine kıymayınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Öztürk, işten çıkartılan yaklaşık 3 bin çalışanın mahkemesinin de sürdüğünü bu davaları da yakından takip ettiklerini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Adana, İşçi, Güncel, Haber

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