08.07.2019 18:26
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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'işten çıkarma' açıklaması

Adana Büyükşehir Belediyesi

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye teşekkülü Ulaşım A.Ş.'de, Azerbaycan'da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı.

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Belediye teşekkülü Ulaşım A.Ş.'de, Azerbaycan'da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı. Görevlerine son verilmiştir" denildi.
Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
" Adana Büyükşehir Belediyesi teşekküllerinden Ulaşım A.Ş.'de, Azerbaycan'da yaşayan Türk asıllı 3 kişinin çalışıyor göründüğü ve şahısların son 4 aydır Türkiye'ye giriş dahi yapmadığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nde işe gelmeden maaş alanların görevlerine son verilmiştir. Belediyenin üzerindeki büyük maddi yükün azaltılması ve böylece Adanalılara daha iyi hizmet verilmesine yönelik çabalar sürmektedir. Yine Ulaşım A.Ş.'de çalışıyor görünen fakat aylardır şirkete uğramadığı belirlenen, üstelik geldiği zaman da Mercedes marka otomobil kullandığı tespit edilen bir şahsın varlığı da belirlenmiş ve işine son verilmiştir."


- Adana
Kaynak: DHA
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