Adana Büyükşehir'de 2 Bin Lira Maaş Promosyonu

15 Kasım 2018 Perşembe 15:19



15 Kasım 2018 Perşembe 15:19

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarının ödeneceği bankadan 2'şer bin lira promosyon alacağı, ödemelerin 16 Kasım'da tek seferde gerçekleştirileceği belirtildi.Adana Büyükşehir Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi olmak üzere toplam 2 bin 626 personelin maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere promosyon ihalesi gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile banka yetkilileri arasında protokol imzalandı.Memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarını dağıtmayı üstlenen bankanın 2'şer bin lira promosyon ödeyeceği bildirildi.Promosyon ödemelerinin 16 Kasım 2018 günü tek seferde memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin hesaplarına yansıtılacağı duyuruldu. - ADANA