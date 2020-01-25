Haberler » Güncel » Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip - Haber

Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip

ADANA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için 19 kişilik uzman ekip gönderdi.

25.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:44Adana Büyükşehir'den Elazığ'a 19 kişilik uzman ekip

ADANA Büyükşehir Belediyesi, 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması ve enkaz altında kalan afetzedelerin kurtarılması için 19 kişilik uzman ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı 1 yangına müdahale aracı ve 4 arama kurtarma aracı ile 19 kişilik uzman ekip, depremin hemen ardından yola çıktı. Elazığ'a ulaşan ekip, yıkılan binaların altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, gönderilen ekipte yer alan görevlilerin, 1998 Adana ve 1999 Marmara depremlerinde görev yapan tecrübeli ve uzman personelden seçildiğini açıkladı. Sarraf, yangına müdahale ekibinin, yangın olmadığı sürece arama-kurtarma çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

YENİ EKİPLER GÖREVLENDİRMEYE, DESTEĞİ ARTIRMAYA HAZIRIZ

Depremin hemen ardından gerekli ekipleri bölgeye sevk ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ihtiyaç duyulması halinde ek destek için bütün olanaklarıyla Elazığ'da mağdur olan halkın yanında olacaklarını söyledi. Karalar, bölgede görev yapan ekiplerle koordineli şekilde yeni ekipler görevlendirmeye hazır olduklarını ve desteğin miktarını artırabileceklerini açıkladı. Enkaz altında kalan vatandaşların sağ salim kurtarılması için dua ettiklerini belirten Karalar, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi, Elazığ, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:50  AFAD'tan deprem yardımlarına ilişkin açıklama
15:50  Köln'de "Kazakistan Sanatında Kadınlar" sergisi açıldı
15:50  Düzce'de parke fabrikasının toz silosunda çıkan yangın söndürüldü
15:49  Ağrı'da öğretmenevinin restoranında çıkan yangın hasara neden oldu
15:48  Esenyurt'ta hareketli dakikalar
25.01.2020 15:59:39