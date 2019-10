Adana-büyükşehir'den, taşköprü üzerinde can kurtarma eğitimi

ADANA-Büyükşehir'den, Taşköprü üzerinde can kurtarma eğitimiBüyükşehir'den, Taşköprü üzerinde can kurtarma eğitimiADANA Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Adana Resüsitasyon Derneği'nin birlikte düzenlediği etkinlikte tarihi Taşköprü'de maketler üzerinde kalp masajı anlatıldı.'Dünya Canlandırma Günü' etkinliği kapsamında Taşköprü üzerinde düzenlenen etkinlikte, kalbi duran bir insanı yeniden canlandırma işlemi halka maketler üzerinde anlatıldı. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Uzm. Dr. Rıza Mete, her hekimin mesleğe 'insan hayatı kurtaracağım' diyerek yola çıktığını, kendisinin de yıllar önce tıp fakültesine bu heyecanla başladığını söyledi. İnsan yaşamının dünyadaki en değerli hak olduğunu kaydeden Uzm.Dr. Mete, kalp masajının kaybedildi denilen bir kişiyi yaşama döndürebileceğini ifade etti. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman kapılarının halka açık olduğunu kaydeden Uzm.Dr. Rıza Mete, uzmanlar tarafından bir çok konuda vatandaşa bilgi aktaracakları etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.Prof. Dr. Şule Akın da kalp masajının yaşamın içindeki önemine değindiği konuşmasında, bazen kalp masajının bir yaşam kurtaracağını belirtti. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen uygulamalı gösteride, kalbi duran bir insanı yeniden canlandırma işleminin maketler üzerinde anlatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.