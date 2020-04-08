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ADANA Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu

Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vurulduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden çaldıkları motosikletle Kozan'ın Göller Yaylası'na kaçtıkları iddia edilen 2 kişiden Çağdaş Aslantaş (18), kendilerini takip eden motosiklet sahibinin arkadaşlarından biri tarafından seyir halindeyken tabancayla vuruldu.

08.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:25
Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinden çaldıkları motosikletle Kozan 'ın Göller Yaylası'na kaçtıkları iddia edilen 2 kişiden Çağdaş Aslantaş (18), kendilerini takip eden motosiklet sahibinin arkadaşlarından biri tarafından seyir halindeyken tabancayla vuruldu. Devrilen motosiklette bacağından vurulan şüpheli olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaçan arkadaşı ile şüpheliyi vuran kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.
Bugün öğle saatlerinde Harun Akçalı'ya ait 80 AAD 65 plakalı motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Motosikletini çalan kişilerin Osmaniye'nin Sumbas ilçesine doğru kaçtığını gören Akçalı, orada bulunan arkadaşlarına haber verdi. Sumbas-Kozan yolunda motosikleti takip eden Akçalı'nın arkadaşları, hırsızları otomobille Adana'nın Kozan ilçesindeki Göller Yaylası'na kadar takip etti. Bu sırada Akçalı'nın arkadaşlarından biri, hırsızları korkutmak amacıyla tabancayla motosikletin yakınlarına ateş etti.
Çalıntı motosikleti kullanan Çağlar Aslantaş kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralanınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen motosikleti kullanan ve bacağından vurulan Aslantaş, yakalanırken, diğer arkadaşı ile silahı kullanan kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma gözaltına alınırken, kaçan hırsızlık şüphelisi ile tabancayı kullanan kişinin yakalanması için soruşturma başlatıldı. ADANA Çaldığı motosikletle kaçarken tabancayla vuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Kadirli, Kozan, Güncel
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